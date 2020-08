Farsund-ordførar ber innbyggjarane unngå Oslo-tur

innenriks

– Dette meiner eg heilt seriøst. Det er no påvist fleire med covid-19 i Oslo enn i raude land og regionar i nabolanda våre, seier Ap-ordføraren i Farsund til Fædrelandsvennen.

I helga vart det kjende at Oslo no har smittetal som ville kvalifisert til raud status på Folkehelseinstituttets liste over karantene-land.

– Når ein ser bilete frå Aker Brygge og Oslo der folk står tett i tett, verkar det som dei gjer narr av heile smittevernet. Eg ønskjer ikkje at innbyggjarane våre skal reise til Oslo for moro skuld. Då bør dei i så tilfelle gå i sjølvpålagt karantene når dei kjem heim, seier Arnt Abrahamsen.

(©NPK)