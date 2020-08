FHI ber regjeringa om å rydde opp i innfløkte karantenereglar

innenriks

Folkehelseinstituttet (FHI) varsla førre veke regjeringa om denne uroa, ifølgje TV 2.

Reglane er innfløkte med mange unntak, og forskrifta er vanskeleg å lese fordi ho er lappa på så mange gonger, heiter det i notatet.

– Vi får veldig mange spørsmål om desse reglane. Vi er redde for at vanskelege reglar kan bli ignorerte eller misforståtte. Unntaka er med på å hole ut kva innreisekarantene har å seie, seier Aavitsland til kanalen.

FHI meiner forskrifta må endrast slik at reglane blir enklare og meir oversiktlege.

– Vi er urolege for at reglar som er vanskelege å tolke, vert misfortståtte eller ignorerte. Forskrifta bør gåast gjennom på nytt for å gjere henne enklare. Kanskje det mogleg å starte på ny med ei heilt ny forskrift, skriv FHI.

