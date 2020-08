innenriks

– No er fleire tilbake frå ferie, og det har òg kome nye studentar i byen. Vi er urolege for presset på kollektivtransporten dersom arbeidsgivarar slepper opp bruken på heimekontor, sa Berg under ein pressekonferanse tysdag.

Kapasiteten i kollektivtransporten i Oslo er på 70 prosent av normalen som følgje av smitteverntiltaka. Før sommarferien var kapasiteten sprengd, ifølgje Berg.

Ho oppmodar osloborgarar om å avgrense både arbeidsreiser og fritidsreiser.

(©NPK)