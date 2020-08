Bandet Tromsø-ordføraren har til Hurtigruten, kan bli granska

innenriks

– Eg vil ta dette opp på neste møte i kontrollutvalet, slik at vi der kan vurdere om vi skal undersøkje rolla og gildskapen til ordføraren. Dette grensar til at det går på tilliten laus. Ordføraren representerer kommunen i alle samanhengar. Det er viktig at ein er medviten rolla si, seier utvalsleiar Hans Petter Kvaal til Nordlys.

Wilhelmsen stod i spissen for den kommunale handteringa av saka etter koronautbrotet som var knytt til hurtigruteskipet Roald Amundsen. Han er gift med Anne Marit Bjørnflaten, som er ein av direktørane i selskapet. Ho har òg eigarinteresser i Hurtigruten gjennom opsjonar.

Kontrollutvalet møtest 27. august. Dersom det blir sett i gang gransking, vil juristane frå kontrollutvalet, revisorar og medarbeidarar undersøkje forholdet ordføraren har til Hurtigruten.

