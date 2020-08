Tre statsrådar informerer om skulestart

innenriks

Helseminister Bent Høie (H), kunnskapsminister Guri Melby (V) og forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) deltek på pressekonferansen.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) og assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet vil òg vere til stades.

Det er venta at Melby vil leggje fram fleire detaljar om reglane som gjeld for skulestarten. Frå før er det mellom anna kjent at dei fleste skular truleg ikkje vil tillate at seksåringar har med seg foreldra første skuledag, og at det ikkje blir håndhilsing på rektor for seksåringane.

Før sommaren vart det innført eit trafikklyssystem for skulane, med grønt, gult og raudt nivå for smittesituasjonen. I dag er skulane på gult nivå, og denne veka kjem det nye reglar for korleis dei skal kunne røre seg til anten grønt eller raudt.

