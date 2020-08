Regjeringa nektar innsyn i anbod for å skrive ny lov

innenriks

Konkurranseutsetjinga av lovarbeidet har allereie vekt oppsikt, og har vorte møtt av kritikk frå opposisjonen. Rett 24 skriv at to team har meldt interessa si for å skrive utkastet til den nye lova, som skal leggje rammene for korleis foreiningar i Noreg skal opprettast, drivast og avviklast.

Rett 24 har bede om innsyn i dei to tilboda, men har fått avslag frå Næringsdepartementet.

Avslaget er grunngitt med tilvising til paragrafen til offentleglova 23 (3). Denne paragrafen seier at departementet, etter fritt skjønn, kan nekte innsyn i tilbod gitt i innkjøpskonkurransar, inntil konkurransen er avslutta.

Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum ved Universitetet i Oslo har tidlegare kritisert bruken av anbodskonkurranse i lovprosessen. Han meiner omsynet til ålmenta tilseier at departementet burde gitt innsyn.

– Gitt den situasjonen vi har kome i, bør det spelast med mest mogleg opne kort. Her bør alle heimlar brukast til å opne prosessen, ikkje lukke han. Dette handlar om tilliten ålmenta har tillit til arbeidet, og med éin gong ein nektar innsyn, så melder det seg jo eit spørsmål om kvifor, seier han.

Tidlegare har både Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet reagert på praksisen med å konkurranseutsetje lovarbeidet.

– Det er ei privatisering av lovprosessen som vi ikkje har sett før. Eg er veldig, veldig skeptisk, sa Geir Pollestad (Sp) til Klassekampen i juni.

