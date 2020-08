Oslos helsebyråd om aukande koronasmitte: – Eg er uroa

innenriks

– Eg er uroa over at tala går opp. Dette er ei kraftig påminning om at koronaviruset ikkje er borte. Det har ikkje eingong vore på ferie. Og situasjonen kjem til å halde fram til det kjem ein vaksine, seier Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) til NTB.

I helga skreiv VG at Oslo dei siste to vekene har registrert 156 nye smittetilfelle. Det svarer til 22,49 smitta per 100.000 innbyggjarar.

Folkehelseinstituttets krav til å farge land eller område «grøne» er at det må vere færre enn 20 smitta per 100.000 innbyggjar dei siste 14 dagane.

5.000 daglege koronainnringingar

Steen understrekar at det ikkje er noko som tyder på at smittesituasjonen i Oslo er ute av kontroll.

– Vi har klart å identifisere kvifor smitten går opp, og vi har jobba godt med smittesporing og isolering av smitta, seier han.

Samtidig har pågangen på koronatelefonen til kommunen auka kraftig den siste tida. Søndag skreiv Aftenposten at berre 360 av 5.300 som ringde laurdag, fekk svar.

– Etter festar i Vestre Aker har talet som ringjer koronatelefonen, tidobla seg. Medan ein gjennom mykje av sommaren fekk mellom 400 og 600 innringingar, har det dei siste dagane vore over 5.000, seier Steen.

Han seier at alle som jobbar på koronatelefonen, er helsefagleg personell, og at kommunen no jobbar med å hente inn og omdisponere personell frå helseinstitusjonane slik at dei kan ta unna den auka pågangen.

– Éin tilsett ved koronatelefonen har mellom 40 og 50 samtalar om dagen. Den auka pågangen krev 130 ekstra menneske med helsefagleg bakgrunn. Det tek tid å ta inn så mykje personell, men det går fortløpande føre seg. Berre i dag har vi fått ti nye på plass, seier Steen.

Kan be om hjelp frå sjukehusa

Måndag vart det klart at nasjonale styresmakter frå onsdag vil innføre nye testkriterium, som mellom anna inneber at ein ikkje skal trenge legetilvising for å bli testa.

Robert Steen trur det kan føre til at trykket på koronatelefonen kan gå noko ned, medan presset på teststasjonane kan gå opp.

– Det kan tyde at vi vil trenge hjelp på testsida frå nasjonale styresmakter og be dei om at sjukehusa òg kan brukast til testing. Vi har fleire offentlege og private sjukehus i Oslo som bør kunne bidra dersom det blir stor pågang. Festane i Vestre Aker har vist at det òg kan bli behov for hjelp til større sporingskapasitet, seier Steen.

– Treng ikkje ekstraordinære tiltak no

Oslo kommune har varsla ein pressekonferanse tysdag. Her vil det kome nye endringar i koronaforskrifta.

– Vi i den politiske leiinga følgjer situasjonen nøye, men per i dag er vi ikkje i ein situasjon der vi treng å innføre nokre ekstraordinære tiltak. Vi følgjer med på diskusjonen rundt munnbind, men vi ventar på svar frå Helsedirektoratet som vil gi ei avklaring på dette fredag, seier Steen.

