Nye koronatiltak i Oslo tysdag

innenriks

Helsebyråd Robert Steen (Ap) seier til kanalen at kommunen ikkje vil ha tiltak som er strengare enn dei nasjonale retningslinjene.

– Vi vurderer tiltak løpande, men vi er ikkje der i Oslo i dag at det blir aktuelt med stenging av skular og SFO. Slike tiltak som Indre Østfold har gjort, har meir relativ styrke enn kva dei kan ha for ein så stor kommune som Oslo, seier han.

Dei siste to vekene har smittetalet i hovudstaden vore 22,49 per 100.000 innbyggjarar. Men trass i smitteauken meiner ikkje Steen det er alarmerande signal i dag som tilseier at det skal vere strengare i Oslo enn nasjonalt.

