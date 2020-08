Ni nye smittetilfelle i Indre Østfold

innenriks

Kommunen er hardt ramma av eit smitteutbrot, og over 60 personar har vorte smitta den siste veka.

No er altså ytterlegare ni personar registrerte smitta, og kommunen opplyser at dei arbeider med smittesporing for fullt utover kvelden og vidare tysdag.

Sidan onsdag førre veke har Indre Østfold registrert 68 smittetilfelle, og ordførar Saxe Frøshaug (Sp) har kalla situasjonen som «kritisk».

Søndag innførte kommunen derfor ei rekkje hastetiltak for å få bukt med det stadig meir eskalerande utbrotet. Eitt av dei mange forboda er mot all form for sosial samvær i privat regi og besøk innan familiar og hos venner. Forbodet varer i første omgang ut denne veka.

Kommunen har òg stengt alle bibliotek, som vil bli verande stengt ut august. Idrettshallar, symjehallar og fotballbanar blir òg haldne stengt ut månaden. Alle typar arrangement i august har òg vorte avlyst.

I tillegg vil alle serveringsstader, barnehagar og skulefritidsordningar haldast stengt ut denne veka.

