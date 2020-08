Nær fire av ti dommar vart endra i Borgarting lagmannsrett

innenriks

Advokatfirmaet sette på eige initiativ i gang undersøkinga etter å ha fatta mistanke om at svært mange dommar blir endra, melder Dagens Næringsliv. Dei såg på dommane Borgarting lagmannsrett kunngjorde i sivile saker frå mai 2019 til mai 2020.

Advokatane fann ut at 25 prosent av sakene vart endra og at vinnaren i tingretten vart dømd til å betale sakskostnader til motparten. Ytterlegare 10 prosent av dommane vart endra utan at vinnaren vart tilkjend sakskostnader, medan 4 prosent vart delvis endra.

– Då er vi på eit nivå som er høgare enn eg hadde trudd, seier advokat Stein E. Hove i Brækhus til DN. Fleire advokatfirma uttrykkjer bekymring om funna. Ina Strømstad, dommar i Oslo tingrett og medlem av mediegruppa til domstolane, trekker fram at fleirtalet av sakene som blir anka, får same resultat som i tingretten.

– Litt overordna så ligg ein rettstryggingsgaranti i at ein part kan få prøvd saka si i ein ankeinstans; og at ankeinstansen då kan komme til eit anna resultat, seier ho.

(©NPK)