Lysbakken vil ha raudgrøn samling mot sentralisering og for klimaet

Det seier han i eit intervju med Klassekampen, gjort i samband med at han heldt tale på sommarleiren til Sosialistisk Ungdom. Lysbakken ser tilbake til det såkalla kriseforliket mellom bonde- og arbeidarrørsla i 1935. Den gong støtta Bondepartiet Arbeidarpartiets budsjettforslag for å auke sysselsetjinga, medan Ap til gjengjeld auka jordbrukssubsidiane.

– No trenge vi at dei raudgrøne partia kjem saman og legg grunnlaget for eit slikt historisk skifte på nytt, seier Lysbakken til Klassekampen.

Han trekker fram tre komponentar eit slikt forlik må bestå av: At forskjellsutviklinga må snuast, sentraliseringa bli stoppa og klimamåla for 2030 bli nådde. Det vil avgjere SVs regjeringsframtid.

– Det avgjerande for kva slags rolle vi kjem til å ta, om det er å gå inn i regjering eller vere i opposisjon, dreier seg om dei tre tinga er mogleg å få til eller ikkje, seier Lysbakken.

