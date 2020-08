Koronaundersøking: Frykta for smitte har auka

innenriks

Opinion har til saman spurt 54.000 nordmenn om frykta for å bli koronasmitta under pandemien dei siste månadene.

Så langt i august seier 40 prosent at dei er uroa for å bli smitta. 31 prosent er ikkje uroa og resten, 29 prosent, svarar verken eller.

– I august ser vi rekordnivå på nordmenn som er uroa for å bli smitta. Vi ligg for tida til og med over gjennomsnittet for mars, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Undersøkinga viser at uroa for å bli smitta aukar med alderen. Uroa har auka i alle aldersgrupper, med unntak av dei under 30 år, som ligg uforandra samanlikna med gjennomsnittet under epidemien.

64 prosent av dei spurde seier dei er uroa for at nokon i familien skal bli smitta av koronaviruset.

