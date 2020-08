Konsertarrangørar fryktar problem langt inn i neste år

innenriks

Fleire arrangørar VG har snakka med fryktar at sommaren 2021 vil bli vanskeleg på grunn av koronarestriksjonar og svekt økonomi etter dei mange avlysingane i år.

– Det som uansett er sikkert, er at 2021 blir eit svært krevjande år for bransjen. Då vil konsekvensane av den tapte festivalsommaren 2020 slå inn for fullt, noko som berre blir forsterka av at også julekonsertane heng i ein tynn tråd, i alle fall med den innteninga aktørane er vande til og avhengige av, seier Tone Østerdal i Norske konsertarrangørar til VG.

Rune Lem i konsertarrangøren Live Nation seier at han jobbar i ein bransje som er lagd ned. Han håpar ein vaksine kan gi opning for konsertar på vårparten i 2021. Lem slår fast at det ikkje vil hjelpe å opne for inntil 500 personar på arrangementa, men at støtteordningar fram til situasjonen er normal er det einaste som kan redde arrangørane.

Kulturminister Abid Raja seier at regjeringa følgjer situasjonen tett, og varslar at regjeringa i slutten av august vil komme tilbake til korleis ordningane vil sjå ut utover hausten.

(©NPK)