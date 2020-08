Kaski: – Vanskeleg å sjå for seg at Tangen blir oljefondssjef utan fleire endringar

innenriks

Kaski sit i Stortingets finanskomité, som måndag held høyringa om den omstridde tilsetjinga av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Han skal etter planen tiltre stillinga 1. september. Kaski seier til NTB at ho ikkje trur han kan tiltre slik saka står i dag.

– Eg synest det er vanskeleg å sjå at det kan skje, med mindre det blir gjort endringar. For slik saka står no, er det framleis betydelege interessekonfliktar, og ein har ikkje løyst situasjonen med at han er største eigar i eit selskap registrert i skatteparadiset Caymanøyane. Det meiner eg ikkje høver med å bli oljefondssjef. Så får vi sjå gjennom høyringa og behandlinga no om det vil skje endringar som gjer at biletet ser annleis ut, seier Kaski.

Ho peikar på at representantskapet er svært tydeleg på at interessekonfliktane ikkje er eliminerte. Kaski seier Stortinget no må ta stilling til om dei støttar kritikken frå representantskapet, som er Stortingets kontrollorgan av sentralbanken, og om dei har tillit til Nicolai Tangen.

– Til sjuande og sist meiner eg det er rett å be finansminister Jan Tore Sanner om å gripe inn i denne tilsetjinga viss det blir heilt umogleg å eliminere alle interessekonfliktar, og ein ikkje får gjort noko med situasjonen med skatteparadis, seier Kaski på eit spørsmål frå NRK.

(©NPK)