Heltane frå Al-Noor-moskeen heidra med medalje

innenriks

Rafiq og Iqbal vart tildelt medaljane i statsråd i juni, og næringsminister Iselin Nybø (V) overrekte heidersteikna i ein seremoni i Bærum rådhus måndag ettermiddag.

– Då det gjaldt som mest, hindra dei det som kunne vorte eit mykje verre angrep mot moskeen og forhindra tap av liv, seier Nybø.

Muhammad Rafiq får medaljen i gull for å ha utført ein usedvanleg framifrå redningsdåd, medan Mohammad Iqbal er tildelt medaljen i sølv for den avgjerande innsatsen sin for at gjerningsmannen vart overmanna, kunngjorde regjeringa før sommaren.

– Handlingane deira kravde fysisk og psykisk styrke, men også mot. De forsvara moskeen, men de verna òg noko større, sa bærumsordførar Lisbet Hammer Krog i medaljeseremonien.

– Handlekrafta dei to viste, bør stå som symbol for å stå opp mot hat, urettferd og intoleranse.

Manshaus hadde skote og drepe stesøstera si Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) før han drog til Al-Noor-moskeen på Skui, med mål om å drepe så mange muslimar som mogleg. Han vart overmanna av Rafiq før han rakk å skade nokon. I basketaket fyrte av han to hagleskot utan å treffe nokon.

77 år gamle Mohammad Javed Iqbal dunka geværkolben i Manshaus' hovud.

(©NPK)