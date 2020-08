Flyttar bjørn i staden for å felle han

innenriks

Klima- og miljødepartementet held oppe avslaget på søknaden frå Bardu kommune om å få felle ei binne og ungane hennar.

Bjørnebestanden ligg godt under bestandsmålet som Stortinget har vedteke, og derfor har Statens naturoppsyn fått i oppdrag å prøve å flytte binna og ungane, opplyser Klima- og miljødepartementet i ei pressemelding.

Leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag seier tiltaket er krevjande og uføreseieleg.

– Flytting av rovdyr er komplisert, særleg når det skal flyttast ei binne med ungar, seier Bartnes.

Bondelaget er glad for at ein direkte fare for beitedyra blir flytta, men bjørn trekkjer ofte tilbake til det området dei blir flytta ifrå, ifølgje Bartnes.

Binna har skadd sau i beiteprioritert område i Bardu kommune i sommar. Området hadde òg betydelege tap til bjørn i beitesesongen i 2018.

– Spørsmålet mange no stiller seg, er kva bjørnesone binna skal flyttast til. Styresmaktene må vurdere risikoen grundig og vere 100 prosent sikre på at binna ikkje held fram med å gjere skade i andre område, seier Bartnes.

