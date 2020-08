Burger King-restaurant i Porsgrunn stengd – medarbeidar koronasmitta

innenriks

Hamburgarkjeda opplyser at dei er i god dialog med kommunelegen i Porsgrunn om smittesporing.

– Alle som vi veit har vore i kontakt med vedkomande, er informerte og sende til testing. Det viktigaste for oss no er å få oversikt og kontroll over situasjonen slik at vi kan ta vare på medarbeidarane våre og gjester på best mogleg måte, seier administrerande direktør Rune Sandvik i Burger King i ei pressemelding, som Telemarksavisa siterer frå.

Burger King vil vere stengd inntil vidare, og restaurantkjeda vil kome tilbake med meir informasjon etter kvart.

Kommuneoverlege Inge Skauen i Porsgrunn kommune stadfestar overfor NTB at kommunen er i gang med smittesporing og kontakt med moglege nærkontaktar.

