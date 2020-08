Brodtkorb i Tangen-høyring: – Risikoen for interessekonfliktar er ikkje eliminert

innenriks

– Representantskapet er samd i at hovudstyret har innført tiltak som reduserer risikoen for interessekonfliktar. Føresetnaden vår var og er at risikoen for interessekonfliktar blir eliminert. Tiltaka tilfredsstiller ikkje denne føresetnaden, sa Julie Brodtkorb i høyringa måndag.

Brodtkorb er leiar av Noregs Banks representantskap, som er kontrollorganet for sentralbanken. Ho var kalla inn til høyring av Stortingets finanskomité i kjølvatnet av den omstridde tilsetjinga av Tangen som ny oljefondssjef.

Også sentralbanksjef Øystein Olsen skal forklare seg i høyringa.

Massiv kritikk

På fleire punkt kom Brodtkorb med hard kritikk av hovudstyret frå sentralbanken, som blir leidd av Øystein Olsen.

Eit viktig spørsmål er om Noregs Bank har klart å lage gode nok skrankar mellom Tangens eigarinteresser og rolla hans som oljefondssjef.

I eit brev frå hovudstyret 24. juli heiter det at risikoen for interessekonfliktar «for alle praktiske formål er eliminert». Brodtkorb seier representantskapet ikkje meiner det same.

Eigarskap

Tangens eigarskap i Ako-sfæren har vore eit anna sentralt punkt i kritikken.

– For å vere konkret må hovudstyret ha meint at det er uproblematisk at ny dagleg leiar i NBIM held fram å eige 43 prosent i Ako-systemet. Representantskapet deler ikkje denne oppfatninga, sa Brodtkorb.

NBIM er ei forkorting for Noregs Bank Investment Management, som forvaltar Oljefondet. Ako Capital er hedgefondet Tangen starta i 2005 og har leidd fram til han fekk toppjobben i Oljefondet.

Uvanleg høyring

Bakgrunnen for den uvanlege høyringa er eit oppsiktsvekkjande brev til Stortinget frå representantskapet.

I brevet åtvarar representantskapet mot at tvil om tilsetjingsforholdet, potensielle interessekonfliktar og uvisse om skatteetiske haldningar kan innebere vedvarande utfordringar dersom desse problemstillingane ikkje blir løyste raskt og tydeleg.

Tangen tiltrer som sjefen i Oljefondet 1. september.

