Brodtkorb: Uroa for Noregs skatteomdømme

Brodtkorb, som leiar Noregs Banks representantskap, seier representantskapet har uroa seg for Nicolai Tangens plasseringar i skatteparadis.

Den påtroppande oljefondssjefen eig 43 prosent i selskap som er registrert på Caymanøyane og i Irland.

Under Tangen-høyringa på Stortinget måndag uttala Brodtkorb at representantskapet har uttrykt bekymring rundt dette knytt opp mot oljefondets eige forventningsdokument om skatt og openheit.

– Det er klart at når NBIM (Noregs Bank Investment Management, red.mrk.) vart pålagt å ha eit forventningsdokument om skatt og openheit, så er det fordi Storting og regjering uttrykte ei klar forventning når NBIM investerer. Det er jo for å påverke openheit om skatt og andre forhold, seier Brodtkorb.

Ho legg til at representantskapet ikkje ønskjer at det å ha ein sjef som har plasseringar i skatteparadis, skal svekkje den norske haldninga.

– Vi føreset at Tangens forretningsmessige forhold følgjer forventningsdokumenta til banken om skatt. Så har vi konstatert at hovudstyret ikkje har lagt fram for oss eller offentleggjort kva undersøkingar dei har gjort, som gjer at dei kan konkludere med at så er tilfelle, la ho til på spørsmål frå Arbeidarpartiets Hadia Tajik om Tangens eigarinteresser stridde med bankens eigne reglar.

– Forventningsdokumenta er baserte på formelle krav fastsett av regjering og Storting, og på den bakgrunnen er vi opptekne av at haldningane til plassering i skatteparadis frå norsk side ikkje blir svekte, la ho til.

