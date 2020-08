Åtte nye stadfesta koronasmitta i Trondheim

innenriks

Alle dei smitta personane i Trondheim har ein mild sjukdomsgang, opplyser kommunen i ei pressemelding.

To av dei smitta er i 20-åra, tre er i 30-åra, vidare er det éin i 40-åra, éin i 50-åra og ein person under ti år som er stadfesta smitta.

Personen i 50-åra er smitta på hurtigruta, medan to av tilfella har ukjend smittestad. Resten er nærkontaktar med andre kjende smitta.

To var på fest

Kommunen ser alvorleg på dei to tilfella som har ukjend smittekjelde. Éin av dei to har vore på ein privat fest, og totalt er over 60 personar sette i karantene på bakgrunn av kontakt med dei to smitta.

Fungerande kommuneoverlege Elizabeth Kimbell seier til NRK at det i helga er brukt mykje ressursar på smittesporing.

– Dette arbeidet er enno ikkje ferdig. No vil vi bruke store ressursar på å kome til botns i dette. Vi tek dette på største alvor, seier ho.

Trykk på koronatelefonen

Til Adresseavisen seier Kimbell at det er eit uromoment at folk dreg på heimefest når alkoholserveringa no stengjer ved midnatt.

– Det er klart at det er ei uromoment. Vi er veldig tydelege på at å hindre smitte er eit delt ansvar. Vi har vore heldige ved at vi lenge har hatt kontroll på smitten, og det har ført til at mange kjenner seg trygge, seier ho.

Dei tre siste dagane har 770 personar vorte koronatesta i kommunen, og koronatelefonen har fått 957 innringingar i same periode.

– Det er no eit stort press på koronatelefonen og på legevakta, skriv kommunen i pressemeldinga.

(©NPK)