Siste natt på byen før det nasjonale skjenkeforbodet – politiet ber folk om å feste med måte

– Vi forventar mange folk ute først og fremst på grunn av det gode vêret, då er det som regel mykje folk på byen, seier operasjonsleiar André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

– Bodskapen min er at folk bør feste med måte, seier han.

Fredag vart det kjent at regjeringa innfører eit nasjonalt skjenkeforbod i timane etter midnatt – eit forbod som trer i kraft frå og med laurdag kveld.

Dermed er fredag, natt til laurdag, siste utelivskvelden på ei stund. Nesten heile landet badar i sol og godvêr, og det kan liggje an til mykje folk ute i gatene i storbyane.

I Oslo har politiet normal sommarbemanning, og dei har ikkje planlagt nokon ekstra patruljar som følgje av situasjonen med skjenkeforbodet. Men Kråkenes seier at han forventar at folk lyttar til rådet frå styresmaktene.

– Det er viktig at folk held avstand og tek omsyn til andre menneske, ikkje berre til seg sjølv. Eg håpar det har gått opp for folk den siste tida at dette ikkje er over, og at folk tek smittevernråda på alvor, seier Kråkenes.

