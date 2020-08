innenriks

– Per i dag trur vi at vi kjem til å bruke to millionar kroner i månaden på handdesinfeksjonsmiddel. Det er store beløp og store areal det er snakk om, seier Elin Sølberg, seksjonsleiar for campusservice, til NRK.

Så langt har avdelinga i Trondheim kjøpt inn 10.000 liter handsprit. NTNU i Ålesund har brukt 140.000 kroner på handsprit og dispenserar.

NTNU er Noregs største universitet og har avdelingar i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

