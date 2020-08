Kollektivtransporten ventar på krav om munnbind

innenriks

Agder kollektivtrafikk har kjøpt inn munnbind dei kan dele ut til dei reisande, medan kommunikasjonsrådgivar Cathrine Myhren i Ruter seier til NRK at dei ventar på kva som kjem frå regjeringa fredag.

- Viss det eventuelt kjem noko om munnbind, vil vi ta stilling til det når styresmaktene seier noko om det, seier Myhren.

Torsdag uttrykte statsminister Erna Solberg bekymring over at fleire no ser ut til å bli smitta av koronaviruset, og ho varsla at regjeringa fredag vil komme inn på tema om munnbind og om kollektivtrafikk.

– Det er nokre stader der det er vanskeleg å praktisere éinmeters-regelen, der munnbind er eit alternativ, sa ho til NTB.

