innenriks

– Vi er nøydde til å bremse no for ikkje å miste kontrollen, sa Høie på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen fredag ettermiddag.

Heller ikkje idretten blir opna meir no, og det blir ikkje lempa på 1-meterregelen på kinoar og andre arrangement.

– Eg veit at mange kjem til å bli skuffa, og at nokon vil bli sinte. Det forstår eg godt, men vi kan ikkje ta sjansen på å miste kontrollen no, sa Høie.