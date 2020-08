Høie innrømmer feil bruk av munnbind

innenriks

Fredag er det varsla at regjeringa kjem med skjerpa restriksjonar for å bremse smittespreiinga av koronaviruset i Noreg. Det er mellom anna venta at styresmaktene vil påby eller rådgi folk til å bruke munnbind i situasjonar der den nødvendige avstanden på 1 meter mellom menneske er vanskeleg å følgje, til dømes i kollektivtrafikken.

I samband med dette har helseminister Bent Høie lagt ut ei lenkje til eit bilete av seg sjølv på Facebook der han rett og slett bruker munnbindet heilt feil. Biletet er teke på eit besøk hos ei bedrift på Grorud i Oslo i mai.

– På dette biletet frå mai har eg rett og slett teke på munnbindet heilt feil! Eg håpar media bruker dette biletet til å vise korleis ein IKKJE skal bruke det. No har eg lært korleis det faktisk skal gjerast: Munnbindet skal klypast saman over nasen og dragast under haka, skriv Høie i innlegget.

– Her kan de sjå korleis FHI tilrår at munnbind faktisk skal brukast, skriv Høie vidare og lenkjar til Folkehelseinstituttets grafiske illustrasjon over korleis det skal gjerast.

