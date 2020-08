Høie: Det må vere trygt for barnehageassistentar og sjukepleiarane i kollektivtransporten

innenriks

– Det kjem til å bli trongare på kollektivtransporten. Vi er nøydde til å redusere talet på reisande i rushtida der det er trongt, det vil krevje mykje av mange. Vi oppmodar alle som har moglegheit, til å gå eller sykle til jobb eller skule. Vi oppmodar arbeidsgivarar til å leggje til rette for at halvparten så mange brukar kollektivtransporten som vanleg i rushtida, seier Høie.

– Vi oppmodar til bruk av heimekontor. Saman må vi sørgje for at det blir trygt for dei som må ta buss og bane i rushtida. Det må vere trygt for barnehageassistenten som må vere på jobb når ungane kjem, og for sjukepleiaren som skal heim etter dagvakta.

