Forlaga saknar pengar til nye VGS-lærebøker

innenriks

Ifølgje Klassekampen ber foreininga om ekstraløyvingar på denne summen fordelt på tre år. Det kjem fram i eit brev til Kunnskapsdepartementet.

– Bekymringa vår er at elevar og lærarar står der første skuledag med ei ny reform og gamle skulebøker, seier direktør Kristenn Einarsson i Den norske Forleggerforening.

I dialog

Overfor avisa viser statssekretær Anja Johansen (V) i Kunnskapsdepartementet til at 2020-budsjettet inneheld 170 millionar til læremiddel i grunnskule, i tillegg til at det er løyvd 60 millionar kroner til innkjøp av digitale læremiddel i samband med koronapandemien.

– Forleggjarforeininga og Kunnskapsdepartementet har hatt tett dialog både om fagfornyinga generelt og om økonomi spesielt. Vi er godt kjende med synspunkta til Forleggjarforeininga, og vi har med oss informasjon og innspel vi har fått frå dei i arbeidet med budsjettet for 2021, seier Johansen.

Byrjar å gjelde no

Fagfornyinga inneber at alle læreplanar for fag i grunnskulen og vidaregåande opplæring blir fornya. Dei byrjar å gjelde frå no i august 2020. Den overordna delen av læreplanverket er òg ny, ifølgje Utdanningsdirektoratet.

For 1.–9. trinn og dessutan i Vg1 blir dei nye læreplanane tekne i bruk i skuleåret 2020–21. Så følgjer 10. trinn og Vg2 i 2021–22 og Vg3 i 2022–23.

(©NPK)