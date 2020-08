FHI: Fire grunnar til at gjenopninga må bremsast

innenriks

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI seier på pressekonferansen på fredag at det er fire grunnar bak vurderinga om å tilrå ein brems i gjenopninga:

Omfanget og konsekvensane etter gjenopninga i sommar, at samfunnet snart opnar igjen etter sommarferien, at kommunane har fått kort tid til å byggje opp kapasiteten, og at europeiske land som tidlegare hadde kontroll på pandemien, har aukande smitte.

– Ein brems av gjenopninga kan redusere risikoen for fleire lokale utbrot og ei større nasjonal blomstring som kan føre til ei ny bølgje, seier Vold.

(©NPK)