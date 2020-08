Elsparkesykkelutleigar i Oslo reduserer farten på natta om helgane

innenriks

– Frå midnatt og fram til klokka 4 vil toppfarten verte redusert frå 20 til 15 kilometer i timen, frå torsdag til søndag innanfor Ring 1, skriv operatøren Bolt i ei pressemelding.

Tiltaket er eit to vekers prøveprosjekt.

Tolv personar vart alvorleg skadde i ulykker med elsparkesykkel i Oslo i juli. Oslo skadelegevakt har vore spesielt kritisk til køyring i alkoholpåverka tilstand og har sagt at dei vil tilrå å stengje for bruk av elsparkesyklar om natta, då dei mest alvorlege ulykkene skjer.

Ønskjer nattilbod

Regionsjef for Bolt i Nord-Europa, Nils Wijkmark, seier i pressemeldinga at det ikkje er ei god løysing.

– Oslo er ein by som ønskjer å redusere biltrafikken, derfor er det eit aukande behov for alternative transportmiddel. Om natta blir kollektivtilbodet redusert, men det finst framleis mange menneske som har behov for å flytte på seg, til dømes dei som jobbar om natta. Vi ønskjer å tilby tenestene våre òg til desse menneska, seier han.

Møter Hareide

– Vi oppmodar alle som bruker sparkesyklane våre, til å køyre forsvarleg, med hjelm og ikkje under nokon omstende viss dei er ruspåverka, seier Wijkmark.

Fredag møter elsparkesykkelutleigarane samferdselsminister Knut Arild Hareide for å diskutere utfordringane knytte til elsparkesyklane.

Torsdag var Hareide i møte med representantar for kommunane Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Drammen om same tema.

