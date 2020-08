Tre Midnatsol-passasjerar testa negativt for covid-19

innenriks

To personar som vart sette i land i Trondheim med luftvegssymptom torsdag, og dessutan ein person som vart plassert i karantene om bord på Midnatsol, har alle vorte testa for korona. Ingen av dei har fått påvist smitte, ifølgje NRK.

– Den eine tenkjer vi å teste ein gong til, for å vere på den sikre sida. Symptoma gjorde oss såpass mistenksame. Men testane er veldig gode, så risikoen for at dette er falske negative prøver er ikkje så stor, seier kommunelege Tove Røsstad i Trondheim kommune.

