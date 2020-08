Smittevernoverlegen åtvarar mot ny, varig koronaauke i Oslo

innenriks

I førre veke låg talet på nye smitta på 41 – omtrent det dobbelte av det gjennomsnittlege talet på smittetilfelle i veka tidlegare i sommar. Berre halvvegs ut i denne veka er vi på same nivå og har truleg fleire tilfelle i vente før veka er over.

– Det kan sjå ut til ut at auken held fram, seier smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune til NTB.

– Viss denne utviklinga held fram, kan det verke som om den stabile fasen er over og at vi har ein meir varig situasjon. Men det er for tidleg å konkludere no. Vi må sjå utviklinga gjennom nokre fleire veker framover, seier han.

Han viser mellom anna til at så langt har fem personar i Oslo har fått påvist koronasmitte etter å ha vore på private festar den siste veka, medan andre har vore på Hurtigruten. Hagen poengterer at det no går føre seg eit intenst og omfattande arbeid med å leite opp folk som har vore på festar og som har hatt nær kontakt med dei som har vore smitta.

Ventar fleire smitta

Det ligg i korta at det kan bli avdekt at endå fleire har pådrege seg viruset etter kvart som smittesporinga går framover, meiner han.

– Det er fleire pågåande smittesporingar knytte til private og offentlege arrangement som har gitt eit veldig stort tal nærkontaktar. Det har førebels ikkje vore nokon stor opphoping av positiv, men det er mange nærkontaktar som skal følgjast med på med karantene og testing. Nokon kan få påvist covid-19 og bli sjuke, seier Hagen.

Han meiner det er avgjerande å følgje smittevernreglar og ta råda frå styresmaktene på alvor. Viss styresmaktene mistar kontroll og oversikt over smittesituasjonen, kan det resultere at smittevernrestriksjonane på ny kan bli stramma inn, meiner han.

Ber alle halde avstand

– Viss vi senkar skuldrene for mykje vil smitta auke. Vi må lære å leve med korona heilt til ein vaksine er her. Eg er bekymra for auken vi no ser og ber alle om å halde avstand, halde seg heime om ein har symptom og ha god hygiene, seier helsebyråd Robert Steen i ei pressemelding frå Oslo kommune torsdag ettermiddag.

I Bydel Vestre Aker blir det jobba med smittesporing etter fire private festar sist helg. Så langt har fem deltakarar på ein eller fleire av desse festane fått påvist covid-19. Det blir jobba med å få kontakt og smittesporing av desse.

– Mange av festdeltakarane har sett seg sjølve i karantene i vente på å bli kontakta av dei som driv smittesporing. Oppmodinga mi er at alle andre som har delteke på festane, gjer det same fram til dei får kontakt med smitteteamet, fortel bydelsdirektør i Vestre Aker, Elisabeth Vennevold.