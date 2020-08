innenriks

– Arbeidet med å finne ut kva som har skjedd med dei seks nye, startar no. Førebels veit eg ikkje anna enn at alle er busette her i kommunen. Eg har ikkje fått nokon informasjon om kvar dei har vore eller kva som kan vere kjelda, seier smittevernlege Jan Børre Johansen til avisa.

Onsdag gjekk kommunen ut med at det var sju nye smitta. No er talet altså oppe i 13.

Fleire smitta skal ha vore på utestader i Askim.

(©NPK)