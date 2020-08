SVs Bergstø får kamp om førsteplassen på lista

innenriks

Ifølgje Klassekampen har Sangtarash frå Bærum lansert kandidaturet sitt.

– Eg vil ta denne kampen og ønskjer å få tillit til å vere Akershus' toppkandidat. Eg er ein godt etablert lokal kandidat som kjenner Akershus, seier ho.

Flytta til Nittedal

I slutten av juni innstilte valkomiteen Kirsti Bergstø på topp for SV i Akershus, der partiet i dag har éin representant inne. Ho representerte Finnmark på Stortinget frå 2013 til 2017. Bergstø og sambuaren har kjøpt seg bustad i Nittedal.

– Ein samla nominasjonskomité kontakta meg og sa at dei ville at eg skulle vere Akershus' stortingskandidat. Etter ei nøye vurdering, takka eg ja til det, seier Bergstø til Klassekampen.

Har møtt på tinget

Sheida Sangtarash sit i arbeidsutvalet til partiet. Som nummer to på Akershus-lista for inneverande stortingsperiode har ho møtt som vararepresentant for Nicholas Wilkinson, som i 2018 vart blodforgifta, fekk fleire hjerneslag og hamna i koma. Wilkinson tek ikkje attval.

Sjølv om Akershus vart ein del av det nye storfylket Viken ved årsskiftet, er det gamle fylket framleis eige valdistrikt.

Tidlegare i år gjekk fleirtalet i vallovutvalet inn for at valdistrikta bør vere dei same som dei gamle fylka. Det vil seie at vi får 19 valdistrikt fordelte på dagens 11 fylke.

(©NPK)