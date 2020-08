Oslopolitiet fekk 1.621 søknader på 100 stillingar

innenriks

Oslo politidistrikt kunngjorde 100 stillingar på ein gong like før sommaren. Utlysinga er eit tiltak for å nå målet til regjeringa om to politimenn per 1.000 innbyggjarar. Heile 1.621 søkjarar melde seg til dei ledige stillingane, og berre 209 av søkjarane er tilsette i politiet frå før i faste stillingar eller deltidsstillingar.

– Det er over 700 som er uteksaminerte frå Politihøgskolen i år, og det er ikkje usannsynleg at ein god del av dei har søkt. Vi veit òg at det er fleire frå tidlegare kull som ikkje har fått jobb. I tillegg har vi gjort nokre ekstra tiltak for å få nyheita om desse stillingane ut til aktuelle søkjarar, seier HR-direktør Anne-Cecilie Kran i Oslo politidistrikt til Politiforum.

Leiar i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, seier det ikkje er kvardagskost at det blir lyst ut så mange stillingar på ein gong. Han meiner det høge søkjartalet vitnar om at mange politiutdanna står utan jobb.

– Vi har nesten eit heilt kull som står utan jobb. Dette er ei god stadfesting på det. I tillegg er det sikkert mange som er i jobb, men som ikkje er i full jobb eller som er i mellombelse stillingar. Det er sikkert òg nokon som ikkje er i Oslo, og som ønskjer seg til hovudstaden, seier Bolstad.

