NTNU-professor avviser at korona kjem i bølgjer

– Dette med ei bølgje nummer to er berre noko som heng att frå erfaringar med spanskesykja. For korona er det berre éi bølgje, seier professor i sosialmedisin, Steinar Westin, til Dagbladet.

Smitteauken ein mellom anna ser i fleire europeiske land, er ein del av det same utbrotet som ramma i vår og ein konsekvens av at ein har letta på restriksjonane, meiner han.

Westin seier koronapandemien vil prege samfunnet inntil ein effektiv vaksine er på plass.

– Vi har vore bortskjemde med at det i dei fleste delane av Noreg har vore tilnærma null smitte dei siste månadene, takk vere dei strenge tiltaka med stenging etter 12. mars. Den såkalla andre bølgja vi ser for oss no, er ein rein konsekvens av politiske vedtak om å opne samfunnet meir, seier han.

