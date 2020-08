Ingen frå hurtigruteskipet Midnatsol testa positivt for covid-19

innenriks

To personar som vart sette i land i Trondheim med luftvegssymptom torsdag, og dessutan ein person som vart plassert i karantene om bord på Midnatsol, har alle vorte testa for korona. Ingen av dei har fått påvist viruset, opplyser kommuneoverlegen i Trondheim i ei pressemelding torsdag ettermiddag.

– Ein av passasjerane som gjekk av i Trondheim, skal få teke ein ny test på grunn av symptoma, men testane er gode, så denne testen vil sannsynlegvis òg bli negativ, seier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Pressevakt i Hurtigruten, Tarjei Kramviken, stadfestar overfor 3A5-hurtigrute-i-havn-i-Trondheim-22425858.ece" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="background-color: transparent; font-family: inherit; font-size: 1.6rem;">Adresseavisen at to passasjerar med sjukdomssymptom vart sette i land i Trondheim. Røsstad opplyser til Bergens Tidende at totalt fem personar i same reisefølgje vart sette i land i Trondheim før Midnatsol sette kursen mot Bergen.

Dei fem høyrer til same familie, ifølgje kommuneoverlegen. Berre to av dei hadde symptom.

