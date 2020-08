Helsedirektoratet vil innføre koronatesting på flyplassar og på grensa

innenriks

– Vi er i samarbeid med relevante partar for å etablert testing på sentrale framkommestader som flyplassar, hamnar og grenseovergangar, seier kommunikasjonsdirektør Trine Melgård i Helsedirektoratet til NTB.

Ho kan ikkje seie når desse sentera blir etablerte.

Bergen kommune opplyser torsdag at ein koronateststasjon blir oppretta på Bergen lufthamn. Teststasjonen skal driftast av Bergen legevakt som allereie har starta førebuingar av dette.

Arbeidarpartiet er fornøgd med tiltaket.

– Arbeidarpartiet er glad for at det no blir jobba med å få koronatesting på dei største flyplassane våre og grenseovergangar, slik vi har teke til orde for. Det hastar med å få dette på plass når vi ser at langt fleire reiser til og frå landet vårt no. Vi må få kontroll på smitta igjen, og dette vil vere eit godt tiltak for å klare det, seier stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland.

(©NPK)