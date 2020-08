Forbundsleiar meiner det filippinske mannskapet ikkje har skulda for hurtigruteutbrotet

innenriks

– Vi sørgjer for at sjøfolka våre er negative for Covid-19 før dei forlèt Filippinane. Men du er berre så frisk som det tidspunktet du blir testa på. Det er mogleg å få viruset på flyplassen eller på flyet, seier forbundsleiar Conrado F. Ocas i fagforeininga for filippinske sjømenn, AMOSUP, til NRK.

Han understrekar at mannskapet oppheldt seg i streng sjølvisolering inntil dei fekk testresultata.

– Eg håpar ikkje at de skuldar på oss filippinarar for å spreie viruset. Vi veit ikkje kvar dette viruset kom frå, det kunne kome frå kven som helst, seier Ocas.

Direktør for politikk og styresmaktskontakt i Norsk Sjømannsforbund, Stian Brøthe, er samd med Ocas.

– Det er Hurtigruten som har gitt feil beskjedar og praktisert dette feil, så ansvaret kviler berre på Hurtigruten og ingen andre, seier Brøthe.

