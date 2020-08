Fleire koronasmitta etter Polen-besøk

innenriks

Dei siste tre dagane har Bodø rapportert om fire nye tilfelle av koronasmitte hos personar som har opphalde seg i Polen. No ber kommunen Polen-reisande gå i frivillig karantene, opplyser NRK.

Også i Lyngdal er det torsdag meldt om eitt nytt smittetilfelle, der vedkomande truleg har vorte smitta i Polen, ifølgje Lister24.

Polen har no 20,1 koronasmitta per 100.000 innbyggjarar, ifølgje VG. FHI-terskel for at land skal ha status som «grønt», og at dei som kjem inn til Noreg, dermed slepp karantene, er at denne ikkje skal vere over 20.

