Alle på hurtigruteskipet Roald Amundsen må testast på nytt

innenriks

– Alle dei isolerte på skipet vart undersøkte på nytt i går. Fleire av desse var isolerte fordi dei hadde delt lugar med andre som var stadfesta smitta tidlegare, og mange av desse hadde symptom på covid-19. Det var òg personar som var i karantene, som hadde symptom som gav mistanke om covid-19. Det enda med at vi vedtok at alle om bord skulle testast på nytt av dei som ikkje hadde positive prøver frå før, seier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen på ein pressekonferanse torsdag formiddag.

Personane må no halde seg på lugaren sin til testresultata er klare. Dei ventar svar på prøvene på torsdags ettermiddag.

Kristoffersen seier samtidig at Tromsø kommune har teke over det medisinske ansvaret for mannskapet om bord. Dermed er det medisinske personellet til hurtigruta friteke for oppgåvene sine.

– Vi har ikkje fått til det samarbeidet som er nødvendig for forsvarleg varetaking av mannskapet om bord, seier Kristoffersen.

(©NPK)