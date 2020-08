Strålenivået i bymiljø er stabilt

innenriks

– Målingane viser at totalverdiane i all hovudsak er lågare enn 1 promille av grenseverdiane på stader vi meiner er representative for opphald utandørs i ein by. Etter seks år med regelmessige målingar ser vi at både total- og gjennomsnittsverdiar er relativt konstante, seier seksjonssjef Tore Lunestad i 3A5linger-av-strC3A5ling-i-et-bymiljC3B8?utm_source=Nasjonal2Bkommunikasjonsmyndighetutm_campaign=67f411eb66-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_04_01_16utm_medium=e-postutm_term=0_f06a0e5015-67f411eb66-178001897" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nkom.

Måleprosjektet skulle få oversikt over endringar i eksponering over tid. Det målte eksponering i Kristiansand i frekvensband som blir brukte til mobiltelefoni, kringkasting og trådlause nett, i samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA).

– Ny teknologi, som 4G, er meir energieffektiv enn eldre teknologi. Det vil seie at større mengder data blir overførte med mindre energi. Innføring av fleire basestasjonar/sendarar for mobiltelefoni medfører òg at kvar basestasjon treng mindre effekt for å oppnå god dekning, seier Lunestad.

