Nybø trur ikkje låg lønn gir auka smitterisiko på Hurtigruten

– Eg har ikkje noko grunnlag for å seie om det er ein samanheng mellom lønn og smittefaren, men på generelt grunnlag sjekkar ikkje viruset kva du tener før det hoppar på, seier næringslivsminister Iselin Nybø (V).

Ho understrekar at utanlandske arbeidarar uansett skal i karantene før dei går om bord i skipet.

Nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes i SV sa onsdag til Klassekampen at han trur låglønnsavtalar kan auke smittefaren.

– Det er god grunn til å tru at modellen som påskjønner Hurtigruten for å hente inn billegast mogleg arbeidskraft, har gitt auka smitterisiko for både tilsette og passasjerar, seier han til avisa.

Mens mange av Hurtigrutens faste tilsette er permitterte på grunn av korona, vart filippinske sjøfolk leigde inn for å vere mannskap på det no smitteramma skipet Roald Amundsen.

Ifølgje Nordlys jobbar det filippinske mannskapet for ein tredel av lønna til dei faste tilsette. Roald Amundsen er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), og det opnar for å lønne tilsette med heimleg tariff, i dette tilfellet filippinsk lønn.

– Dagens system baserer seg på at arbeidarar blir flogne fram og tilbake over heile kloden. Det er klart det aukar smitterisikoen, seier Fylkesnes.

