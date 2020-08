Frp krev undersøking av eigedomsforvaltninga i Oslo

innenriks

Frp vil at rutinar og praksis for tildeling av bustad, mellom anna saksbehandlingstid, blir ettergått. Partiet ønskjer òg ei vurdering av om det er behov for alle bustader og leilegheiter som Oslo kommune eig, eller har tenkt å kjøpe.

Dette seier Henrik Gjerding, Frps medlem av kontrollutvalet i Oslo kommune, til NTB.

Tysdag skreiv Dagens Næringsliv at av Boligbyggs 11.000 leilegheiter i Oslo, står rundt 650 tomme. Gjerding meiner det er tankevekkjande Oslo kommune dei siste åra har kjøpt nye leilegheiter, samtidig som så mange står tomme og forfell.

Boligbygg Oslo KF er eit kommunalt føretak som eig, forvaltar og leiger ut Oslos kommunale bustader.

(©NPK)