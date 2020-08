innenriks

Leidningen for køyrestraumen til toga heng nede over ei strekning på fleire hundre meter. Utbetring er i gang. Det er uvisst kor lang tid det tek, men strekninga blir neppe opna for persontrafikk i dag, skriv Bane Nor på Twitter.

Stansen vart meld av Bane Nor klokka 06.19 onsdag morgon. Regiontog mellom Oslo og Trondheim og lokaltog mellom Trondheim og Støren er ramma.

