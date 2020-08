Den arresterte i Krekar-saka kan ikkje utleverast til Italia

innenriks

Oslo tingrett vil lauslate mannen som er dømd til fengsel i Italia i mulla Krekar-saka. Avgjerda er anka til lagmannsretten, og han blir dermed verande i varetekt inntil vidare.

Påtalemakta bad tingretten om fire vekers varetekt, noko dei altså ikkje fekk medhald i. Rettsavgjerda er gitt utsetjande verknad. Dermed blir han sitjande i varetekt fram til anken er ferdig behandla.

Den 43 år gamle mannen som er busett i Østfold, vart tidlegare i sommar dømd til ni års fengsel i Italia utan å vere til stades i retten. Noreg fekk 19. juni ein arrestordre frå italienske styresmakter for å få han utlevert til Italia.

Ordren baserer seg på ein tidlegare ordre frå 15 juli i fjor, men det leidde ikkje til arrestasjon fordi han som norsk statsborgar ikkje då kunne utleverast etter gjeldande regelverk. Først etter at arrestordrelova 1. november 2019 tredde i kraft, stilte saka seg annleis.

– Deretter har vi gjort undersøkingar, slik vi skal etter lova, for å vurdere om vilkåra er oppfylte. Vi har kontakta Kripos og italienske styresmakter, og vi har fått svar. Det har teke noko tid, seier politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff i Politiets tryggingsteneste (PST) til NTB.

Tysdag morgon denne veka vart mannen arrestert utanfor heimen sin i Østfold.

Vilkår for utlevering ikkje oppfylt

I november gjekk Noreg inn i eit europeisk samarbeid, med forpliktingar i samsvar med europeiske arrestordrar. Derfor er Noreg no forplikta til å utlevere norske statsborgarar, noko som ikkje har vore gjeldande tidlegare.

Det er òg bakteppet for at Italia no kan sende eit krav om å få utlevert 43-åringen.

– Dette internasjonale samarbeidet er nødvendig for å gjennomføre straffesaker med forgreiningar i fleire land. Denne typen regelverk er veldig viktig for å komme i hamn med alvorlege straffesaker, seier Bakken Staff.

Tingretten har komme fram til at vilkåra for utlevering ikkje er oppfylt. Retten viser til at mellom anna til at 43-åringen ikkje var til stades i retten i Italia og at nødvendig dokumentasjon ikkje er framlagd og har heller ikkje fått dokumentasjon for at italienske styresmakter har spurt om det. I rettsavgjerda blir arrestordrelova sitert paragraf 11:

«Av tredje ledd går det fram at den nødvendige forsikringa skal vere framlagt før retten avgjer om vilkåra for overlevering er oppfylte. Fråvær av slik forsikring får dermed karakter av ein obligatorisk avslagsgrunn. Det er opp til retten å vurdere om det finst ei tilstrekkeleg forsikring».

Meiner dommen er uriktig

Mannen har nekta for både varetektsfengsling og grunnlaget for utlevering. Han meiner heller ikkje at dommen mot han i Italia er riktig.

– Han meiner at den dommen er feil og nektar då for å ha vore medlem av ein terrororganisasjon. Han held fast på at han har arbeidd som journalist, seier forsvararen til mannen, advokat Celina Therese Ekholt, til NTB.

Påtalemakta meinte at det no fanst unndragelsesfare på grunn av den nye arrestordren frå Italia. Forsvararen var likevel usamd i dette og viste til at mannen er godt etablert i Noreg.

– Han har budd her i 21 år og hatt statsborgarskap sidan 2006. Han har òg ei kone som er norsk statsborgar, og dei har to små barn, seier Ekholt.

Lagmannsretten vil få støtteskrivet til aktoratet innan slutten av arbeidsdagen torsdag, medan forsvararen opplyser at ei eventuell fråsegn til støtteskrivet blir sendt innan lunsj fredag.

43-åringen ønskjer å skifte forsvarar, så ein kopi av støtteskrivet vil bli sendt til advokat Nils Kristian Nordhus, som mannen ønskjer som den nye forsvararen sin.

(©NPK)