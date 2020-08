Bodø kommune i gang med koronatesting av mannskapet på Seadream 1

innenriks

– Ingen har nokon symptom på sjukdom. Dette er eit føre-var-prinsipp som gjer at vi skal teste mannskapet, seier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune til Avisa Nordland onsdag morgon.

Tysdag vart det kjent at ein gjest frå Danmark fekk påvist covid-19 ved ein rutinekontroll då han kom tilbake til heimlandet. Ifølgje smittevernoverlegen har vedkomande som har testa positivt for viruset, ikkje hatt nokon symptom på sjukdom, og at det er fleire spørsmålsteikn.

Skipet kom til Bodø ved 2-tida natt til onsdag. Like ved skipet på terminalkaia i Bodø hamn er det sett opp oransje telt frå Sivilforsvaret, der testinga skal hende.

Truleg er prøvesvara klare i kveld.

(©NPK)