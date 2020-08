Utbrotet på hurtigruta vekkjer internasjonal merksemd

innenriks

Nyheitsbyråa AP, Reuters, DPA og AFP har alle omtala saka fyldig. Hurtigrutens ekspedisjonscruise til Svalbard blir omtala som eitt av dei første cruisa som tok opp att verksemda etter stenginga i mars.

Avgjerda til regjeringa om å stramme inn reglane for cruisetrafikken, slik at skip med over 100 passasjerar ikkje får sleppe passasjerane sine i land, blir gitt betydeleg plass i internasjonale nyheitsbyrå.

Dermed har saka òg hamna i medium som BBC, USA Today, South China Morning Post og Huffington Post. Dei internasjonale sakene legg vekt på at det var passasjerar frå Tyskland, Danmark, Storbritannia, USA, Frankrike, Estland og Latvia, i tillegg til Noreg.

Sakene omtalar dei kaotiske tilstandane etter at utbrotet vart oppdaga, der passasjerar fekk lov til å reise heim til kommunar over heile landet utan å bli testa. Den dårlege informasjonsflyten i Hurtigruten blir òg framheva.

