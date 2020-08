innenriks

– Mykje tyder på at dette er importsmitte, men heilt sikre er vi ikkje fordi smittesporing framleis går føre seg, seier helseleiar Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune til Avisa Nordland.

Dei to kom tilbake til Bodø med fly onsdag og torsdag. FHI er varsla om kva fly som er påverka, og kartlegg no passasjerlistene for å sjå om fleire bør testast eller gå i karantene. Det er no registrert totalt 40 smittetilfelle i Bodø kommune.

(©NPK)