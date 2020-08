SV: – Knusande dom over Nav

innenriks

– Det er tydeleg at fleire justismord, uskuldige fengslingar, kunne vore hindra viss regjeringa hadde gjort noko. Dette viser at kritikken og mistillitsforslaget vårt mot Hauglie var rimeleg, seier Øvstegård, som sit som medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Han meiner Nav-krisa eigentleg er enkel å løyse:

– Dei som treng hjelp, må få det, men regjeringa haler ut tida og held igjen. Vi krev ei løysing for dei som er ramma av denne skandalen, med ein gong. Belastninga på offera er massiv. Hjelpa til offera har heile vegen vore bakpå. Dei får ikkje skikkeleg fri rettshjelp, dei får ikkje oppreisning. No framover må det handle om rettferd for dei som er ramma, seier Øvstegård.

