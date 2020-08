Passerer ein milliard kroner i korona-erstatningar

innenriks

Det er særleg avbestilling av reiser til utlandet som har ført til store erstatningar. Erstatning for andre typar reiseskadar har derimot gått ned, slik at dei samla erstatningane i år truleg ikkje blir mykje høgare enn i 2019.

– Det som har vore spesielt i år, er at vi fekk eit enormt tal skademeldingar på våren, særleg knytt til avbestillingar. Dette førte til lang ventetid for kundane og hektiske dagar for saksbehandlarane. No er heldigvis behandlingstida i ferd med å bli meir normal, seier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Selskapet har registrert cirka 45.000 erstatningssaker knytte til korona så langt. I tillegg til avbestillingar har mange fått erstatning for transport heim og ulike utgifter knytte til sjukdom.

– No byrjar vi å sjå konsekvensen av at dei fleste nordmenn har feriert i Noreg i år. Det kjem no uvanleg mange skademeldingar som gjeld saker innanlands, særleg om sjukdom og avbrot av reise, seier Rysstad.

Dessutan er det ein klar auke i talet på skademeldingar om bubilar, campingvogner og fritidsbåtar.

Samtidig er det no stadig færre saker som gjeld korona. I ei enkelt veke i slutten av mars fekk Gjensidige meir enn 7.000 skademeldingar knytte til korona. Desse utgjorde nesten 90 prosent av alle sakene den veka.

Den siste veka i juli var det derimot 1.400 skademeldingar, og 600 gjaldt korona og 800 vanlege skadar.

